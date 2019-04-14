В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервыВести.Ru 04:07

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. По данным ведомства, это одна из групп пищевых продуктов, где чаще всего выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Происшествия Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.

Единоборства Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Политика Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

Происшествия Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.

Политика Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.

Путешествия Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Происшествия В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.

Футбол Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Технологии Движение маршруток Петрозаводска можно отслеживать в приложении Напомним, с декабря 2017 года в Петрозаводске работает интернет-приложение «Умный транспорт» позволяющее отслеживать движение троллейбусов.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Экономика Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам «Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».

Общество Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.

Происшествия Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.