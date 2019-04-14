Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервыВести.Ru 04:07
Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. По данным ведомства, это одна из групп пищевых продуктов, где чаще всего выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Агентство Москвавчера в 23:49
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