Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервыРИА Новости вчера в 23:21
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Агентство Москвавчера в 23:49
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