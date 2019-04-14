Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервыРИА Новости вчера в 23:21
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Агентство Москвавчера в 23:49
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Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
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Политика
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В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко
Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с третьим визитом в столицу Сирии Дамаск, планируются встречи с рядом сирийских чиновников, в том числе главой МИД Валидом Муаллемом, сообщает проправительственная газета со ссылкой на дипломатические источники.
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Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Обновлено в 05:58
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
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Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Авто
Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей
Обновлено в 05:06
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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На Среднем Урале женщина продала дом вместе с бывшим супругом
В Свердловской области женщина продала коттедж вместе с бывшим мужем.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии
На севере Норвегии автобус, в котором находились российские моряки, съехал в кювет и застрял из-за непогоды в районе Ботсфьорда, передает Radio Nord Norge.
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