Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервыРИА Новости вчера в 23:21

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

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RT на русскомвчера в 23:37

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

РИА Новостивчера в 23:21

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

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