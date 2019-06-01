Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонахРИА Новости 02:13
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах. Как пишет "Российская газета", специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей
Областная газетавчера в 10:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:00
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено в 05:30
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Музыка
Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью
Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Кино
Умер американский гангстер Фрэнк Лукас
Известный американский гангстер Фрэнк Лукас скончался в возрасте 88 лет в госпитале штата Нью-Джерси.
Обновлено в 01:50
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поразила подписчиков фотографией в купальнике
Светлана Лобода покорила подписчиков новым фото в купальнике. Популярная певица поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»
Обновлено в 02:34
Футбол
«Арсенал» рассматривает возможность продажи Озила
Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 04:26
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Космос
ГЛОНАСС защитят от хакерских атак
В новой Федеральной целевой программе (ФЦП) развития системы ГЛОНАСС на период 2021–2030 годов появилась задача защитить сигналы перспективных спутников «Глонасс» от хакерских атак.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06