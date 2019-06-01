Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонахРИА Новости 02:13

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах. Как пишет "Российская газета", специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.

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