Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонахРИА Новости 02:13
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах. Как пишет "Российская газета", специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей
Областная газетавчера в 10:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:00
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Обновлено вчера в 03:48
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Политика
Косово присоединится к Албании в случае непризнания Евросоюзом
Президент отметил, что если ЕС не признает независимость Косово, то республике придется войти в состав Албании.
Обновлено в 03:27
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель
По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
На # шествие в кимрский театр
Татьяна Ивановна Сараева в приветственном слове поздравила всех с замечательным событием: в этот день 1942 года, в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, в городе открылся Кимрский драматический театр.
Обновлено 30 мая в 09:09
Армия и оружие
На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс
Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 04:02
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Космическая компания Илона Маска SpaceX теперь стоит больше, чем Tesla
Космическая компания Илона Маск SpaceX теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, по крайней мере на бумаге.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Общество
Новогодние каникулы сократят россиянам
В прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически увеличили новогодние каникулы.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время
У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕС
Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Энергетика
Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Экономика
Лучшее за неделю: когда начнется обвал на фондовом рынке и где стало выгоднее отдыхать
Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у россиян стран и выяснил, в каких еще странах девальвация валюты благоприятствует туристам.
Обновлено в 03:00