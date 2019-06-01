Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонахРИА Новости 02:13

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах. Как пишет "Российская газета", специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.
Читать в источнике
с чего всё началось

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

Раскрыта схема обмана россиян в автосалонах

URA.Ru06:48

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

РИА Новости02:13

В Екатеринбурге Роспотребнадзор обратился в полицию из-за обмана клиентов в автосалонах

Znak.comвчера в 08:25

В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей

Областная газетавчера в 10:38

В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:00

Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

Екатеринбург-ТВвчера в 09:23

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Российская газетавчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Гималаях пропали восемь альпинистов

Обновлено в 09:20
Происшествия

По факту взрывов на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело

По факту взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено вчера в 12:04
Кино

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Обновлено в 01:21
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Родственники обвинили полицейских из Колпино в пытках подростка, которого заподозрили в магазинной краже

Обновлено в 10:49
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Культура

Картину выходца из России продали на торгах во Франции за €390 тысяч

Во Франции на аукционе в коммуне Довиль продали картину Gris, vert bleu («Серое, сине-зеленое») французского художника русского происхождения Сержа Полякова за 390 тысяч евро.
Обновлено в 09:12
Технологии

«ПЭК создала платформу, с которой сервисы в логистике будут «взлетать»

Новая платформа объединила различные подразделения компании в рамках единого цифрового поля, изменила саму структуру внутренних бизнес-процессов и позволила повысить ряд критически важных показателей.
Обновлено в 07:23
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное