Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонахРИА Новости 02:13

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах. Как пишет "Российская газета", специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.
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