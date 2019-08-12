Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:52, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Общество
Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратится к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.
Обновлено в 12:52
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Авто
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Премьера нового универсала Peugeot 508 состоялась в рамках Парижского автосалона осенью 2018 года.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Авто
Выпущен самый мощный серийный внедорожник в мире
Американская компания Rezvani выпустила самый мощный серийный внедорожник в мире. Мощность двигателя машины превышает тысячу лошадиных сил.
Обновлено в 21:55
Гаджеты
Опубликованы первые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro
Обновлено в 02:28
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке
В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.
Обновлено в 22:02
Политика
Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:19
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Космос
Новый российский скафандр могут изготовить из композитных материалов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов.
Обновлено в 22:32
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Шоу-бизнес
«Веселое мракобесие»: Тодоренко показала пляшущих гостей на своей свадьбе
Регина написала в блоге: «Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие».
Обновлено в 16:12
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков
Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено в 21:13
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Кино
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено в 17:58
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено в 10:58