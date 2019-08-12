Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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Специалисты раскрыли опасные параметры потребительских кредитов

Московский Комсомолец06:34

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

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Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте

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Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита

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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках кредита в иностранной валюте

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Коммерсантъ04:01

Роспотребнадзор о типах банковских кредитов

Глас Народа00:36
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Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
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Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

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Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Происшествия

В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»

19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира за отказ пострелять

Обновлено в 08:02
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

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Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика

Зеленский уволил семерых глав оккупационных администраций в Донбассе

Президент Украины Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых оккупационных районных администраций оккупированной ВСУ территории ДНР: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
Обновлено в 12:16
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Футбол

Снейдер объявил о завершении карьеры

Обновлено в 13:04
Происшествия

Названы имена погибших специалистов Росатома

Обновлено вчера в 13:28
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Минюст РФ разработал приказ о тюремных хосписах

Минюст разработал приказ о создании в следственных изоляторах и колониях хосписов для безнадежно больных заключенных.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
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Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Политика

Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
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Армия и оружие

Ядерного «Терминатора» засекли в Донбассе

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Москвичи увидят звездопад Персеиды

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Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй

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Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Авто

Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено вчера в 22:19
Политика

Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе

Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 12:06
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