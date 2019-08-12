Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»
19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский уволил семерых глав оккупационных администраций в Донбассе
Президент Украины Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых оккупационных районных администраций оккупированной ВСУ территории ДНР: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
Обновлено в 12:16
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Футбол
Снейдер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 13:04
Происшествия
Названы имена погибших специалистов Росатома
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Минюст РФ разработал приказ о тюремных хосписах
Минюст разработал приказ о создании в следственных изоляторах и колониях хосписов для безнадежно больных заключенных.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Политика
Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно
Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Ядерного «Терминатора» засекли в Донбассе
Обновлено в 11:35
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Космос
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
Обновлено в 06:16
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 12:06