Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках кредита в иностранной валюте

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