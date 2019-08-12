Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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12 августа. Главное за минуту: названы самые опасные параметры кредитов и регионы РФ с наибольшей долей среднего класса

Банки.ру13:00

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Известия04:26

Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте

РИА Новости01:11

Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита

РБК03:28

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках кредита в иностранной валюте

Аргументы и Факты01:46

Роспотребнадзор перечислил самые опасные параметры кредита для заемщика

Коммерсантъ04:01

Роспотребнадзор о типах банковских кредитов

Глас Народа00:36
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В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
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Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
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Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
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Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
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Экономика

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Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Наука

Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов

Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
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Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
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На юге Донецкой народной республики ополченцы сбили два беспилотника украинских силовиков, заявил руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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