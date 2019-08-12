Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Армия и оружие
Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции
Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено в 19:05
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку
Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 17:05
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Политика
Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки", на мотоцикле "Урал".
Обновлено 10 августа в 11:59
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено в 06:47
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
Кандидат от Демпартии США приостановила избирательную кампанию
Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено в 04:30
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве
20-летняя студентка из Воронежа умерла в Москве от неизвестной болезни. Врачи так и не смогли ей поставить диагноз.
Обновлено в 06:56
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Политика
Британцы массово закупают продукты перед Brexit
В Великобритании простые жители готовятся к Brexit и запасаются продуктами, медикаментами и другими средствами первой необходимости.
Обновлено в 16:42
Общество
В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий
В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено вчера в 11:31