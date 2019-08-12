Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредитаИзвестия 04:26

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы. Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов.
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12 августа. Главное за минуту: названы самые опасные параметры кредитов и регионы РФ с наибольшей долей среднего класса

Банки.ру13:00

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

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Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте

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Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита

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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках кредита в иностранной валюте

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Роспотребнадзор перечислил самые опасные параметры кредита для заемщика

Коммерсантъ04:01

Роспотребнадзор о типах банковских кредитов

Глас Народа00:36
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Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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