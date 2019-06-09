Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления АлибасоваАргументы и Факты вчера в 14:51

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства РИА Новости.
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Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.
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Роспотребнадзор проверит средство «Крот» из-за отравления Алибасова

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РИА Новостивчера в 13:58

Роспотребнадзор проверит маркировку средства «Крот» после отравления Алибасова

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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов

Комсомольская правдавчера в 14:13

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Пятый каналвчера в 06:13

Отравивший Алибасова «Крот» не соответствовал ГОСТу

Телеканал 360°вчера в 05:02
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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