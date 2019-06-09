Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления АлибасоваАргументы и Факты вчера в 14:51
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства РИА Новости.
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с чего всё началось
Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.Пятый каналвчера в 06:13
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Роспотребнадзор проверит маркировку средства «Крот» после отравления Алибасова
Говорит Москвавчера в 16:58
Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правдавчера в 14:13
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Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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Россиян ожидает короткая рабочая неделя
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Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
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В центре Уфы произошла стрельба
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Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
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Один из терминалов Шереметьево затопило
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Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Волков был арестован за акцию против пенсионной реформы, которую ФБК организовал прошлой осенью.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено 08 июня в 09:30
Общество
Отказали в «шенгене»: главные ошибки в документах на визу
Не Екатеrіпа, а Ekarerina, мужчина превратился в женщину (M вместо F в строке "пол"), а Советский Союз — в США: неточность лишь в одной букве или цифре при подаче документов на визу может отменить ваше долгожданное путешествие.
Обновлено в 01:00
Общество
В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию
Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
Австралийская теннисистка Эшли Барти поднялась на первое место в чемпионской гонке WTA.
Обновлено в 01:49
Общество
Больше половины калужских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию
Сегодня выпускники этого года сдают Единый госэкзамен по обществознание.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Технологии
«Яндекс» заверит аудиторию
Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено вчера в 10:24
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Космос
Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»
Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».
Обновлено 07 июня в 03:31
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек
В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29