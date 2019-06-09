Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58

Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.

с чего всё началось

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