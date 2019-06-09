Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".
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с чего всё началось

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.
Пятый канал06:13

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Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов

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PR-директор Алибасова рассказал о данных экспертизы после смертельного отравления «Кротом»

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Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

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Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

РИА Новости13:58

Эксперты после отравления Алибасова выявили несоответствие упаковки «Крота» нормам закона

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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