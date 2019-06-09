Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".
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с чего всё началось
Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.Пятый канал06:13
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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правда14:13
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Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Политика
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Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
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Происшествия
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Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
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Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
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Венецианская комиссия оценит законность роспуска парламента Молдавии
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Обновлено в 15:50
Происшествия
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Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует Associated Press.
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Футбол
Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".
Обновлено в 15:40
Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
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Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
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Происшествия
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Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
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Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
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