Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".
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с чего всё началось
Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.Пятый канал06:13
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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правда14:13
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