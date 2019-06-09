Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58

Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.

с чего всё началось

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".

Финансы Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Экономика Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авто Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

Энергетика Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети играют в бассейне Максим Галкин показал, как его наследники играют в бассейне Фолловеры Галкина пришли в восторг от умилительного видео.

Политика Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Политика Трамп объявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий".

Политика WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилой дом в Далласе Как отмечается, строительный кран упал на жилое здание из-за сильного ветра, инцидент привел к обрушению части дома.

Политика Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Общество ПФР реализует технологию автоматического определения бедных Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Авто Hennessey HPE800 Escalade сразился на прямой с Ferrari 488 GTB Одним из последних творений специалистов Hennessey является модернизированный Cadillac Escalade с пакетом HPE800.

Происшествия В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.