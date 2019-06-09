Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".
Читать в источнике
Оценить299
с чего всё началось
Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.Пятый канал06:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правда14:13
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Игры
Представлен трейлер Ori and the Will of the Wisps
На конференции Е3 2019 представили новый трейлер игры Ori and the Will of the Wisps.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Музыка
«Три аккорда и простой припев — это не наша тема»
Да, Dream Theater — это рок-группа, но мы играем довольно сложную музыку и делаем именно то, что хотим, а не следуем канонам рынка.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Общество
Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Игры
Состоялась мировая премьера геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order
Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Здоровье
Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин
Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.
Обновлено в 17:44
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Общество
Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе
Центр погоды «Фобос» прогнозирует ливни и грозы на следующее неделе в Москве.
Обновлено в 11:50
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Экономика
России предрекли снижение бедности
Как отмечается в «Докладе об экономике России», снижению уровня бедности будут способствовать рост экономики, увеличение оплаты труда в частном секторе, а также индексация пенсий на уровень инфляций.
Обновлено в 17:58
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15