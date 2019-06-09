Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".
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с чего всё началось
Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.Пятый канал06:13
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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правда14:13
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