Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваРИА Новости 13:58

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.

с чего всё началось

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".

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