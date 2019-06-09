Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваLenta.ru 14:35

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.
Пятый канал06:13

Подробнее о событии

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Пятый канал06:13

Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов

Комсомольская правда14:13

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

РИА Новости07:54

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Lenta.ru14:35

Отравивший Алибасова «Крот» не соответствовал ГОСТу

Телеканал 360°05:02

PR-директор Алибасова рассказал о данных экспертизы после смертельного отравления «Кротом»

ФАН04:31

Эксперты после отравления Алибасова выявили несоответствие упаковки «Крота» нормам закона

Говорит Москва04:16
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Политика

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В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Около 95% здоровых людей имели заплаты видоизмененных клеток в хотя бы одной из 29 исследованных тканей, включая почку, мышцы и печень, сообщают исследователя в журнале «Наука» 7 июня.
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Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
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«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
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Армия и оружие

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Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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