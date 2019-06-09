Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления АлибасоваLenta.ru 14:35
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Экспертиза проводилась по заказу родственников женщины, выпившей, как и Бари Алибасов, по ошибке средство для прочистки труб.Пятый канал06:13
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Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот», которым отравился Алибасов
Комсомольская правда14:13
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