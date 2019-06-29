Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52

В ходе осуществления досмотра на наличие инфекций воздушного судна, прибывшего из Батуми в аэропорт Домодедово, специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), был выявлен пассажир с фарингитом.

с чего всё началось

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.

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