Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
В ходе осуществления досмотра на наличие инфекций воздушного судна, прибывшего из Батуми в аэропорт Домодедово, специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), был выявлен пассажир с фарингитом.Агентство Москвавчера в 13:40
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