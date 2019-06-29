Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
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с чего всё началось

Фарингит выявили у одного из прибывших из Батуми пассажиров в аэропорту Домодедово

В ходе осуществления досмотра на наличие инфекций воздушного судна, прибывшего из Батуми в аэропорт Домодедово, специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), был выявлен пассажир с фарингитом.
Агентство Москвавчера в 13:40

Подробнее о событии

Пассажирам самолета, прибывшего из Батуми в Москву, полчаса не давали выйти из лайнера из-за проверки на инфекции

Эхо Москвы08:00

Роспотребнадзор задержал проверкой пассажиров рейса Батуми — Москва

News.ruвчера в 13:53

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

РИА Новостивчера в 11:30

Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

Интерфаксвчера в 13:41

Фарингит выявили у одного из прибывших из Батуми пассажиров в аэропорту Домодедово

Агентство Москвавчера в 13:40

Роспотребнадзор прокомментировал проверку пассажиров рейса Батуми — Москва

Говорит Москвавчера в 13:52

Пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Грузии не выпускали после посадки. «Проверяли специальным аппаратом»

URA.Ruвчера в 10:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Технологии

Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка.
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Армия и оружие

Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Группа военных из центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению.
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Общество

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Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

Чемезов пообещал пока не продавать С-500 «ни за какие деньги»

Отвечая на вопрос о том, какое оружие Россия не будет продавать в ближайшее время «ни за какие деньги», Чемезов ответил, что к такому разряду относится новейшее вооружение.
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Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
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Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
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Политика

Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Космос

Старт частной ракеты прошел аварийно: видео

Ракета спустилась обратно на парашюте, по пути сбрасывая топливо, чтобы во время приземления исключить опасность взрыва.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

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Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
Обновлено в 07:22
Культура

Грузинская оперная певица попросила прощения за выступление в России

Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили извинилась перед своими соотечественниками за то, что в 2014 году выступала в России.
Обновлено в 09:14
Политика

Чемезов оценил свою влиятельность в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
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Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

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Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Авто

На выставке покажут эксклюзивный Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска

Во Франции будет показан уникальный автомобиль Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска.
Обновлено в 06:23
Экономика

Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
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Политика

The Sunday Times: MI5 расследует российское вмешательство в британскую политику

Британская служба безопасности MI5 ведет расследование российской кампании по вмешательству в британскую политику, сообщает The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники в контрразведке.
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Футбол

Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
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Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
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Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
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Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

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Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
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