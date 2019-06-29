Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
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