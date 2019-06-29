Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор задержал на полчаса высадку рейса из Грузии в Домодедово

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Интерфаксвчера в 13:41

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
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Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

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Происшествия

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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Общество

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В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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В Тбилиси проходит массовое шествие

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