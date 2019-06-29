Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из ГрузииГазета.Ru вчера в 14:52

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
Читать в источнике
с чего всё началось

Фарингит выявили у одного из прибывших из Батуми пассажиров в аэропорту Домодедово

В ходе осуществления досмотра на наличие инфекций воздушного судна, прибывшего из Батуми в аэропорт Домодедово, специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), был выявлен пассажир с фарингитом.
Агентство Москвавчера в 13:40

Подробнее о событии

Фарингит выявили у одного из прибывших из Батуми пассажиров в аэропорту Домодедово

Агентство Москвавчера в 13:40

Роспотребнадзор задержал на полчаса высадку рейса из Грузии в Домодедово

Коммерсантъвчера в 15:59

Пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Грузии не выпускали после посадки. «Проверяли специальным аппаратом»

URA.Ruвчера в 10:51

Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

Интерфаксвчера в 13:41

Роспотребнадзор объяснил задержку высадки рейса из Грузии поиском инфекции

Эхо Москвы05:30

Роспотребнадзор прокомментировал проверку пассажиров рейса Батуми — Москва

Говорит Москвавчера в 13:52

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

РИА Новостивчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика

Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei

Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено вчера в 06:23
Авто

УАЗ показал фото забытой версии популярной «буханки»

Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В США расстреляли рэпера Slim 400

В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Спорт

Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Музыка

Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта

Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено вчера в 14:16
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Политика

Путин показал Меркель ее место на G20

Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.
Обновлено в 05:28
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Политика

Трамп сообщил об итогах переговоров с Ким Чен Ыном

Обновлено в 04:47
Происшествия

Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

Обновлено в 04:34
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве

Автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Москве на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Белова в воскресенье, 30 июня.
Обновлено в 03:41
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Наука

Аналог ботокса стал эффективным оружием против малярийных комаров

Ученым удалось выделить из анаэробных бактерий нейротоксин, который по своим свойствам аналогичен ботулотоксину.
Обновлено вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное