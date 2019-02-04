Здоровье

Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидолаГазета.Ru 19:30

В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Роспотребнадзор намерен обезопасить продукцию ЕАЭС от глицидола

Экономика сегодня20:12

Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола

Газета.Ru19:30

ЕАЭС должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола - Роспотребнадзор

ПРАЙМ19:20
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