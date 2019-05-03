Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в МонголииТАСС 13:40
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Космос
«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю
Обновлено вчера в 05:19
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено в 16:20
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Общество
В Минске согласовали акцию «Бессмертный полк»
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что категорически против акции "Бессмертный полк" и подчеркивал, что у республики есть свое аналогичное шествие под названием "Беларусь помнит".
Обновлено в 15:31
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Музыка
Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения в Twitter
Министерство стратегического планирования Израиля обнаружило развернутую в Twitter сеть ботов и фальшивых аккаунтов, призывающих бойкотировать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 11:57
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана
В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Футбол
Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»
Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем.
Обновлено в 14:25
Политика
Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму
Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Наука
Многоножка в янтаре позволила открыть совершенно новый подотряд
Обновлено в 05:45
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в подготовке газовой войны
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 11:56
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка
Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53