Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в МонголииТАСС 13:40

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

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