Финансы
Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрахPravda.Ru вчера в 05:10
Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам про наиболее опасные параметры кредита для заемщика. Как отметили в ведомстве, достаточно высокие риски несут в себе кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк). Они имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Космос
На Марсе прижились инопланетные лилипуты – ученые
По мнению авторитетного уфолога, на бездыханной Красной планете каким-то чудом прижились инопланетные лилипуты.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Jabra Elite 85h в Росии
Компания Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite — беспроводную модель Elite 85h.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Общество
Власти Подмосковья помогут первоклассникам собраться в школу
Обновлено в 03:56
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин назвал эффективной работу Аксенова на посту главы Крыма
Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
«Спартак» предложил «Галатасараю» десять миллионов за Дианье
По информации турецких источников, красно-белые предложили за 27-летнего сенегальца десять миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
Британцы обрушились с критикой на подруг невесты из-за платьев
Пользователи Сети высмеяли двух женщин, которые имели неосторожность прийти на свадьбу своей подруги.
Обновлено в 01:06
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Петербурге катер врезался в берег
Катер врезался в береговую линию в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Пострадали два человека, сообщили ТАСС городском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Технологии
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46