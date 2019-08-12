Финансы

Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрахPravda.Ru вчера в 05:10

Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам про наиболее опасные параметры кредита для заемщика. Как отметили в ведомстве, достаточно высокие риски несут в себе кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк). Они имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые.
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