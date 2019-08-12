Финансы
Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрахPravda.Ru вчера в 05:10
Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам про наиболее опасные параметры кредита для заемщика. Как отметили в ведомстве, достаточно высокие риски несут в себе кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк). Они имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Футбол
Иван Перишич проведет сезон в «Баварии»
Обновлено 10 августа в 07:04
Политика
Лукашенко высказал претензии правоохранительным органам
Белорусский руководитель назвал "разнузданностью правоохранительных органов" ситуацию, в результате которой инженера лишили свободы на четыре года, а затем отпустили за недоказанностью вины.
Обновлено в 05:42
Футбол
Пресс-конференция РПЛ перенесена из-за совещания в РФС
Традиционная пресс-конференция РПЛ по итогам прошедшего 5-го тура перенесена со вторника на неопределенное время из-за совещания в РФС.
Обновлено в 05:22
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Здоровье
В колониях тяжелобольным планируют оказывать паллиативную помощь
Проект приказа предусматривает оказание паллиативной медицинской помощи при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы, сообщает сайт Минюста.
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Футбол
Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»
Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Футбол
Быстров: Верю в «Краснодар», но шансов на победу мало
Обновлено в 05:16
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги
Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Экстрасенс объяснил поведение Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске
Известный экстрасенс Кристина Гросс решила объяснить, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске встречаться с сыном Платоном.
Обновлено в 00:44