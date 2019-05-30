Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в ТаиландеКоммерсантъ 02:52

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата. В частности, «эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке» в данный момент зарегистрировано в Таиланде, где в 2019 году заболели более 30 тыс. человек, 21 тыс. из них — за последние 2 недели.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

РБК03:03

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Коммерсантъ02:52

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

РИА Новости00:38

Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде

ТАСС01:29

Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге в Таиланде

Аргументы и Факты01:36

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

RT на русском01:50

Участились случаи заражения новосибирцев тропическими инфекциями

РБК Новосибирск30 мая в 00:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

Взрывы в Дзержинске повредили 100 детсадов и школ

Обновлено в 02:17
Гаджеты

Foxconn остановила производство смартфонов Huawei

Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Общество

В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Авто

В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X

Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Владимир Зеленский показал сына

В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В Петербурге конфликт пешехода и водителя закончился стрельбой

Водитель устроил стрельбу на дороге в Колпинском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:26
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Теннис

Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Игры

Игру Attack from Outer Space предлагают забрать бесплатно

Обновлено в 00:51
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 04:09
Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына

Телеведущая Виктория Лопырева частично продемонстрировала поклонникам лицо трехмесячного сына в сети Instagram.
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное