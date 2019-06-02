Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в ТаиландеРИА Новости 00:38

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

РБК03:03

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Коммерсантъ02:52

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

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В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде

ТАСС01:29

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Эхо Москвы02:30

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Говорит Москва01:54
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