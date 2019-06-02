Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в ТаиландеРИА Новости 00:38
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года
Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства
Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал боксёрский поединок мексиканца Энди Руиса и Энтони Джошуа, а также вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 04:47
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Происшествия
По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района
Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Андрей Чуев лечится от бесплодия
Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Чуев связал себя узами брака во второй раз в 2017 году.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
NASA начнет отправлять оборудование на Луну в 2020 году
Обновлено вчера в 12:48
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 09:19
Энергетика
Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн
Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).
Обновлено в 05:31
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Политика
Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».
Обновлено в 04:22
Футбол
Турецкий клуб уволил тренера через четыре часа после назначения
Узюльмез побыл главным тренером команды считанные часы и был отправлен в отставку из-за разногласий с боссами клуба, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Fanatik.
Обновлено в 02:57
Общество
Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой
Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено 30 мая в 15:33
Происшествия
Водителя Audi «вырезали» после жесткого ДТП на Витебском
Водитель иномарки серьезно пострадал в результате столкновения с коммунальной машиной.
Обновлено в 05:20