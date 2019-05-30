Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в ТаиландеРИА Новости 00:38
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 08:42
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж
Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
В Харькове сегодня состоится учредительный съезд новой политической силы – так называемой «Партии мэров»
На съезде состоится первый этап объединения, в данный момент все еще продолжаются переговоры.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
По словам собеседника агентства, в результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море
Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара
Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Политика
США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети
Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
X5 Retail Group может приступить к созданию smart kitchen в Петербурге к началу 2020 года.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дети Александра Малинина устроили пикник для своих родителей
Дети отечественного артиста Александра Малинина устроили пикник для своих родителей. Они замариновали шашлыки с овощами для гриль-вечеринки.
Обновлено в 07:55
Политика
Число претендентов на пост премьера Великобритании выросло до 13
Число претендентов на должность главы Консервативной партии, а соответственно и премьер-министра Великобритании выросло до 13.
Обновлено в 06:11
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста
В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26