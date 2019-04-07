Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

ТК Звезда16:49

Клещ по имени Асланбек приглашает в дендрарий Владикавказа

Регион online00:24

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса

Версия.Инфо00:30

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15
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Происшествия

Масштабный пожар произошел в Киеве

Обновлено в 22:14
Общество

В реновации обнаружилось утроение площади

В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.
Обновлено в 18:07
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Обновлено в 15:25
Транспорт

На острове Татышев начали строить пандус с Октябрьского моста

В Красноярске на острове Татышев на спуске с Октябрьского моста начали строить пандус, сообщили в мэрии.
Обновлено в 22:57
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Здоровье

Медики назвали снижающие давление продукты

Медики озвучили список продуктов, помогающих снизить высокое кровяное давление, сообщают «Известия» со ссылкой на Express.
Обновлено в 07:56
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено в 20:51
Армия и оружие

США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ

Обновлено в 08:21
Происшествия

На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму

Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Путешествия

Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий

Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
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Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 16:50
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
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Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала многодетной мамой

Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
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Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»

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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье

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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Общество

Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию

В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
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Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине

Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.
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