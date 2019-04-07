Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

ТК Звезда16:49

Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса

Версия.Инфо00:30

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15

Клещ по имени Асланбек приглашает в дендрарий Владикавказа

Регион online00:24
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"Даллас" выиграл у "Мемфиса" (129:127 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.
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ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
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В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

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Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
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Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
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Происшествия

Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
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Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
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Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Хоккей

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Политика

Внучка Саддама Хусейна рассказала о мемуарах

Внучка бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна Харир Хусейн Камиль рассказала о своих мемуарах, сообщает RT.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Пьяный водитель заявил, что во время ДТП машиной управляла собака

В Саратове водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 15:54
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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Технологии

В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов

В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области

Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

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Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Общество

Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Обновлено в 11:46
Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Гаджеты

Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства

В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Политика

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
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