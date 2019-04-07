Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

ТК Звезда16:49

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15

Клещ по имени Асланбек приглашает в дендрарий Владикавказа

Регион online00:24

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса

Версия.Инфо00:30

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11
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Финансы

Пенсионеров подготовили к стрессу

Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Обновлено в 18:07
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Политика

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Политика

Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав

Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.
Обновлено в 00:25
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Кино

Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Авто

5 внедорожников ГАЗ, которые не были запущены в серийное производство

Обновлено в 02:23
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Технологии

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Здоровье

Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются

Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Жертвами пожара в Подмосковье стали два человека

Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в городском округе Орехово-Зуево Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:15
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Наука

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.
Обновлено в 05:31
Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Политика

Порошенко посмертно наградил украинскую пулеметчицу «Ведьму»

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», — говорится в наградном указе.
Обновлено в 11:06
Политика

В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:15
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Общество

Ресурсный центр для инвалидов открылся в Биробиджане

В ресурсном центре инвалиды имеют право получить любые услуги МФЦ регионального и федерального уровня, которых всего более 100.
Обновлено 05 апреля в 01:00
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:35
Авто

Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan

В Индии местный умелец тюнингом переделала свой кроссовер Chevy Captiva в нечто, очень похожее на британский Rolls-Royce Cullinan.
Обновлено в 10:14
Технологии

Нехватка работающих с данными учёных погубит науку и бизнес

Фактически, недавнее исследование LinkedIn показало, что американскому бизнесу необходимо заполнить более 150 тыс. рабочих мест для специалистов по обработке данных.
Обновлено в 05:54
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
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