Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11
Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
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Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
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Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
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Президент хабаровского "Амура" и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в "регулярке" НХЛ.
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Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
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Футбол
«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
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Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
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Политика
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Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
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Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 13:54
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Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
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Обновлено в 11:09
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Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
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«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
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Обновлено в 07:45
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
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