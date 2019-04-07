Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей в российских регионах

Эхо Москвы10:32

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

Говорит Москва10:06

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале активности клещей

News.ru10:13

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Космос

ОНПП «Технология» провело мастер-класс для обнинских школьников

Обновлено вчера в 06:45
Кино

Автор «Викингов» создаст сериал «Доктор Живаго»

Обладатель премии "Эмми" за сериалы "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст был выбран руководством Wild Bunch TV для работы над адаптацией романа лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака "Доктор Живаго".
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление

Обновлено в 06:28
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

ЦИК огласил результаты первого тура президентских выборов на Украине

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек

Обновлено в 10:32
Политика

Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Политика

Тереза Мэй допустила отмену Brexit

Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
Обновлено в 05:12
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Хоккей

Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

Президент хабаровского "Амура" и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в "регулярке" НХЛ.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Футбол

«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Авто

Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле

Обновлено в 06:15
Политика

Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству

Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Общество

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено вчера в 13:54
Наука

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено 05 апреля в 08:22
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 11:09
Религия

Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы

В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max может получить процессор AMD

Портативная игровая консоль GPD Win 2 Max может получить процессор AMD.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было

Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное