Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11
Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова
Обновлено в 05:45
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
Обновлено в 14:59
Футбол
Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил гол
Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.
Обновлено в 16:07
Футбол
Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал
Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Силы безопасности Йемена провели операцию против укрытий «Аль-Каиды»
Силы безопасности Йемена в воскресенье провели антитеррористическую операцию против укрытий "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Абьян, расположенной на юге страны.
Обновлено в 15:48
Гаджеты
В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости
10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Футбол
Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено в 15:25
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Технологии
Озвучено будущее Рунета и соцсетей
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин озвучил свою версию того, каким в ближайшем будущем будет Рунет, а также что ждет популярные социальные сети, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов
Обновлено в 13:02
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).
Обновлено в 04:21
Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено 05 апреля в 13:24
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33