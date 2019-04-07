Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

ТК Звезда16:49

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15

Клещ по имени Асланбек приглашает в дендрарий Владикавказа

Регион online00:24

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса

Версия.Инфо00:30

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11
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Футбол

Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
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Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
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Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
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Футбол

Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил гол

Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.
Обновлено в 16:07
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Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал

Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
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Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
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В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Силы безопасности Йемена провели операцию против укрытий «Аль-Каиды»

Силы безопасности Йемена в воскресенье провели антитеррористическую операцию против укрытий "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Абьян, расположенной на юге страны.
Обновлено в 15:48
Гаджеты

В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости

10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо

6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Футбол

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Наука

Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Обновлено в 15:25
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Технологии

Озвучено будущее Рунета и соцсетей

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин озвучил свою версию того, каким в ближайшем будущем будет Рунет, а также что ждет популярные социальные сети, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Обновлено в 13:02
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).
Обновлено в 04:21
Энергетика

Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено 05 апреля в 13:24
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
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