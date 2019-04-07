Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11

Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
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Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Вести.Ru10:15

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

ТАСС10:11

Клещ по имени Асланбек приглашает в дендрарий Владикавказа

Регион online00:24

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

РИА Новости09:58

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

Говорит Москва10:06

Клещи атакуют Россию - Врачи предостерегли о болезнях и назвали симптомы укуса

Версия.Инфо00:30

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

RT на русском10:03
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленский заявил о готовности остановить войну в Донбассе

О ситуации в Донбассе высказался участник второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа

Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.
Обновлено в 12:22
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол

Александр Медведев: «У „Зенита“ было больше шансов на победу»

Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд, — сказал Медведев.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Культура

Создатели «Битвы экстрасенсов» решают судьбу Башарова, избившего жену

Обновлено в 12:50
Спорт

Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Хоккей

Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ

По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Экономика

Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика

Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура выборов

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого раунда голосования.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Технологии

В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов

В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Общество

Протест против храма в Екатеринбурге вырос в шесть раз

В Екатеринбурге на месте будущего храма Святой Екатерины у Октябрьской площади состоялась акция «объятия сквера».
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
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