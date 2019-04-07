Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещейТАСС 10:11
Сезон активности клещей начался в российских регионах с наступлением теплой погоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тыс. россиян.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах
Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Происшествия
На всей территории Судана отключили электричество
Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Наука
В Германии найдены останки крокодила возрастом 150 миллионов лет
В Германии шотландские ученые нашли останки давнего крокодила. Исследования показали, что он жил примерно 150 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 08:24
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери
Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05