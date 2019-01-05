Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиянРБК09:22
Роспотребнадзор подготовил законопроект, согласно которому информация, полученная из биологического и генетического материала россиян, должна подлежать защите. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Первым внимание на него обратил ТАСС.
РБК09:22
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Транспорт
Заммэра Москвы рассказал о запуске новых станций метро в 2019 году
Обновлено в 07:36
Общество
Медведев распределил между регионами субсидии на объекты культуры
Обновлено в 05:42
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Петербург назвали лучшим городом для путешествия на Рождество
Петербург назвали лучшим городом России для путешествия на Рождество - такие результаты получило аналитическое агентство ТурСтат, проведя опрос среди пользователей Сети.
Обновлено в 05:15
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США вошли в десятку самых опасных для женщин стран мира
Агенство Reuters составило список из 10 самых опасных для женщин стран. В их число вошли Индия, Афганистан, Сирия, Сомали и даже США.
Обновлено в 08:32
Транспорт
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро
Как сообщили в пресс-службе подземки, самой популярной в прошлом году оказалась информационная стойка на станции "Александровский Сад".
Обновлено в 08:01
Общество
В Волгоградской области около 12 тысяч человек остались без света
Почти 12 тысяч человек в Волгоградской области остались без электроснабжения из-за мокрого снега и сильного ветра, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
Обновлено в 04:32
Транспорт
Движение на Шелепихинской набережной в Москве ограничат до сентября
Ряд ограничений движения автотранспорта введут на участке Шелепихинской набережной и в Мукомольном проезде в центре столицы до сентября текущего года в связи со строительством транспортной развязки.
Обновлено в 09:44
Общество
Мэр Москвы рассказал о реставрации павильонов на ВДНХ
На ВДНХ завершилась реконструкция павильона "Земледелие" и завершаются работы по павильону "Казахстан", написал мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.
Обновлено в 08:11
Транспорт
Московский транспорт продлит работу в рождественскую ночь
Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 2:00 в рождественскую ночь с 6 на 7 января, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Обновлено в 04:24
Общество
Шторм «Пабук» в Таиланде ослаб до тропической депрессии
"Пабук" стал первым тропическим штормом в Таиланде за последние 30 лет.
Обновлено в 04:24
Общество
Российский Дед Мороз зажег елку в Хибинах на глубине 290 метров
Обновлено в 11:18
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Транспорт
Шереметьево назвали самым пунктуальным аэропортом в мире
Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды
Обновлено в 12:07
Здоровье
В больницу из-за несвежих салатов попали около 500 петербуржцев
Обновлено в 11:31