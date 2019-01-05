Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
РБК
09:22

Роспотребнадзор подготовил законопроект, согласно которому информация, полученная из биологического и генетического материала россиян, должна подлежать защите. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Первым внимание на него обратил ТАСС.
РБК09:22

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Роспотребнадзор предложил законодательно защитить геном россиян

Коммерсантъ13:33

Власти решили законодательно защитить гены россиян

URA.Ru12:00

Роспотребнадзор опубликовал законопроект о защите генетической информации россиян

Ведомости10:11

Роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона

РИА Новости09:50

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

РБК09:22

Роспотребнадзор предложил защитить законом информацию, содержащуюся в геноме россиян

ТАСС06:08

Роспотребнадзор предложил законодательно защитить геном россиян

Известия06:37
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