Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктовГазета.Ru 05:46

с чего всё началось

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу. Ведомство инициирует эту меру с рядом других инициатив, направленных на минимизацию ущерба окружающей среде.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным «Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.

Общество Роскачество проверило детские подгузники на безопасность Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.

Политика Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.

Политика Лукашенко призвал провести выборы, «чтобы комар носа не подточил» Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.

Происшествия В Кузбассе в мусорном баке обнаружено тело младенца По предварительным данным, пакет с мертвым младенцем вытащил из мусорного бака мужчина без определенного места жительства.

Экономика Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилей Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Белоруссию.

Происшествия Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

Происшествия С блогера Мэддисона сняли судимость Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.

Экономика Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.

Политика Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.

Происшествия Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Экономика Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.

Наука Названо главное условие рекордного долголетия Ученые определили, что в Дании долгожители умирают позднее, чем в Швеции. При этом ситуация с общим уровнем смертности была обратной.

Происшествия Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты на решение суда нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.