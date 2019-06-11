Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктовГазета.Ru 05:46

Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу. Ведомство инициирует эту меру с рядом других инициатив, направленных на минимизацию ущерба окружающей среде.
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"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте
 СПЧ.
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