Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктовРБК 03:09
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Читать в источнике
Оценить163
с чего всё началось
"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте СПЧ.ТАССвчера в 21:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
Обновлено в 08:43
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Футбол
«Спартак» нацелился на сына Георге Хаджи
Обновлено в 08:59
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Сочи» проведет контрольный матч против «Луча»
"Сочи", который в новом сезоне дебютирует в РПЛ, проведет первый контрольный матч против "Луча", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Спорт
Загитова, Медведева и Туктамышева включены в сборную России
Обновлено в 09:48
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Политика
МИД Китая прокомментировал угрозы Трампа ввести новые пошлины
Политик рассказал о позиции страны, комментируя журналистам угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры на китайские товары.
Обновлено в 05:13
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Кино
«Холодное сердце 2»: вышел официальный трейлер
Обновлено в 09:38
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21