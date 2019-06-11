Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктовРБК 03:09

с чего всё началось

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

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Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Культура Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Футбол «Сочи» проведет контрольный матч против «Луча» "Сочи", который в новом сезоне дебютирует в РПЛ, проведет первый контрольный матч против "Луча", информирует пресс-служба клуба.

Армия и оружие В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35 Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

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Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

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Политика МИД Китая прокомментировал угрозы Трампа ввести новые пошлины Политик рассказал о позиции страны, комментируя журналистам угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры на китайские товары.

Общество Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

Футбол Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы» Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.