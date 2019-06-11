Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продуктыВедомости 04:49

с чего всё началось

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ).

Политика Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.

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Здоровье Ветеринары рассказали, как помочь питомцам пережить жару Врачи-ветеринары рассказали РИА Новости, как в жаркую погоду в Москве помочь своим питомцам пережить жару, почему их нельзя выгуливать днем, как часто их нужно купать и почему лучше не стричь их слишком коротко.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

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Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

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