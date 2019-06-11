Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продуктыВедомости 04:49
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ).
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с чего всё началось
"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте СПЧ.ТАССвчера в 21:01
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