Экономика
В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru вчера в 09:22
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Кино
Показы советских фильмов организуют во дворах столичных домов
Помимо просмотра фильмов гражданам предложат послушать лекции о столичной архитектуре прошедших лет.
Обновлено в 00:45
Политика
Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено в 02:25
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено в 02:00
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Премьер-министр Нидерландов тайком обсуждал с Путиным катастрофу МН17
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение малайзийского лайнера в Донбассе во время саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 01:56
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Скалони: Аргентина заслужила выход в финал Кубка Америки
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что именно его команда была достойна выхода в финал Кубка Америки — 2019.
Обновлено в 00:30
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Футбол
Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Здоровье
В Приморье врачи спасли пациента от мадагаскарской чумы
В аэропорту Владивостока прошли учения по выявлению и подготовке к приёму пациента с симптомами чумы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Обновлено в 01:44
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено вчера в 19:00
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 июля
Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 4 июля из-за сильного дождя.
Обновлено в 02:34
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18