Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в РоссииРИА Новости 09:18

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

РБК10:46

В России предложили маркировать минеральную воду

Lenta.ru09:22

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Интерфакс08:58

В России предложили маркировать минералку

Газета.Ru09:09

Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками

Комсомольская правда09:03

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

РИА Новости09:18

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

ТАСС08:44
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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
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Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
Обновлено в 11:45
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

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Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

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Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 08:06
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
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Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Экономика

В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Игры

Дополнение «Спасители Ульдума» к Hearthstone выйдет 6 августа

Аддон, озаглавленный «Спасители Ульдума», появится 6 августа этого года.
Обновлено в 05:05
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник

Обновлено вчера в 16:58
Общество

Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»

Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
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Шоу-бизнес

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Похоже, в рядах собачников прибавление - обзавестись домашним питомцем решил популярный певец Дима Билан.
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Политика

Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов

МИД Тайваня сообщил о продлении срока действия безвизового режима для граждан РФ.
Обновлено в 11:43
Политика

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
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Футбол

Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»

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Авто

Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Общество

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Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии

Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
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Общество

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье

Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
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Из России полковник полиции сбежала в Грузию

Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
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Происшествия

Под Воронежем мужчина упал в мазутную реку и чудом выжил

Обновлено в 11:34
Политика

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова

Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
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Александра Яковлева рассказала о тяжелом заболевании

Обновлено в 07:56
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Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
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