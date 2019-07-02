Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в РоссииРИА Новости 09:18
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками
Комсомольская правда09:03
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Футбол
«Арсенал» и «Пршибрам» не выявили победителя
«Арсенал» сыграл вничью с чешским клубом «Пршибрам» в товарищеском матче.
Обновлено в 12:30
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов
Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
Обновлено в 11:45
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 08:06
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Экономика
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Игры
Дополнение «Спасители Ульдума» к Hearthstone выйдет 6 августа
Аддон, озаглавленный «Спасители Ульдума», появится 6 августа этого года.
Обновлено в 05:05
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
«Хрюшоныш»: Дима Билан показал нового питомца
Похоже, в рядах собачников прибавление - обзавестись домашним питомцем решил популярный певец Дима Билан.
Обновлено в 12:22
Политика
Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов
МИД Тайваня сообщил о продлении срока действия безвизового режима для граждан РФ.
Обновлено в 11:43
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»
Обновлено в 10:40
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
Обновлено в 11:36
Общество
Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Под Воронежем мужчина упал в мазутную реку и чудом выжил
Обновлено в 11:34
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова
Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о тяжелом заболевании
Обновлено в 07:56
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40