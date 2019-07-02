Все о Твери и Тверской области

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Общество В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.

Шоу-бизнес Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.

Происшествия Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.

Спорт WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.

Экономика В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.

Общество Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом» Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.

Шоу-бизнес «Хрюшоныш»: Дима Билан показал нового питомца Похоже, в рядах собачников прибавление - обзавестись домашним питомцем решил популярный певец Дима Билан.

Политика Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов МИД Тайваня сообщил о продлении срока действия безвизового режима для граждан РФ.

Политика Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.

Авто Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Происшествия Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.

Общество Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.

Происшествия Из России полковник полиции сбежала в Грузию Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.