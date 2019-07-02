Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Футбол «Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова» Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.

Политика Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

Происшествия В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Футбол «Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Политика Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Футбол В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Шоу-бизнес Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.

Авто Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.

Политика Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.

Происшествия Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.

Общество Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Экономика Цены на мясо в России могут значительно вырасти Причиной всерьез опасаться за стоимость мяса стало повышение стоимости кормовых добавок.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.