Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в РоссииРИА Новости 09:18
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками
Комсомольская правда09:03
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Путин встретился с Шойгу после гибели моряков
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
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Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке
Обновлено в 14:46
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Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
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Авто
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Авто
Bentley представила лимитированные варианты кроссовера Bentayga
Два варианта Bentayga созданы Bentley совместными усилиями с компанией Mulliner и швейным ателье Savile Row Huntsman.
Обновлено в 11:42
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:16
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.
Обновлено в 08:07
Здоровье
В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии
В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо
Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста
Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19