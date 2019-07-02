Все о Твери и Тверской области

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Транспорт В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Политика Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.

Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Авто Bentley представила лимитированные варианты кроссовера Bentayga Два варианта Bentayga созданы Bentley совместными усилиями с компанией Mulliner и швейным ателье Savile Row Huntsman.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Армия и оружие Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Происшествия Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Авто Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Шоу-бизнес На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.

Происшествия ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.

Политика Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.