Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в РоссииРИА Новости 09:18

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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В России предложили маркировать минеральную воду

Lenta.ru09:22

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

РИА Новости09:18

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Интерфакс08:58

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Московский Комсомолец09:03

Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками

Комсомольская правда09:03

В России предложили маркировать минералку

Газета.Ru09:09

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

ТАСС08:44
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При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
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«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
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Обновлено в 08:39
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Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя

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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

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Обновлено в 04:19
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Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Обновлено в 08:18
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек

Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
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Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов

Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
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Политика

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Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
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Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
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Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
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Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
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