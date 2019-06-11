Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продуктыРоссийская газета 04:31

с чего всё началось

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

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Армия и оружие В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35 Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

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Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Происшествия В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.

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Гаджеты Shazam для Android теперь может распознавать музыку в наушниках В Shazam для Android была добавлена новая функция Pop Up, которая позволит пользователям идентифицировать песни, воспроизводимые в сторонних приложениях, не выходя из приложения.

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Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

Недвижимость Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.

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Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Общество В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

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Политика Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

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