Экономика

В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru 09:22

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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В России предложили маркировать минералку

Газета.Ru09:09

В России предложили маркировать минеральную воду

Lenta.ru09:22

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

РИА Новости09:18

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

РБК10:46

Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками

Комсомольская правда09:03

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Интерфакс08:58

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

ТАСС08:44
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек

Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
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Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.
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Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Авто

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Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Обновлено в 08:52
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Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»

«Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение.
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Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»

Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
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Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
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СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

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Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

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